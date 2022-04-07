Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин переизбран президентом «Авторетроклуба-21» на пять лет. Решение было принято сегодня на заседании этой республиканской общественной организации.

«Я не счел нужным отказаться от того доверия, которое вы мне оказали. Тем более сам стоял у истоков организации нашего клуба. Мы объединились, стали единой семьей. На общественных началах мы с вами этим делом занимаемся», – сказал после голосования руководитель парламента.

Члены «Авторетроклуба-21» обновили состав правления, а на должность его председателя сроком на пять лет вновь избрали Айдара Ибатуллина.

Клуб автолюбителей был создан в 2006 году для объединения и координации усилий почитателей раритетных машин в Татарстане. Инициатором создания клуба стал Фарид Мухаметшин. По его предложению инициативная группа, состоящая из 21 человека, учредила «Авторетроклуб-21», поставив цель сохранить технику прошлого века.