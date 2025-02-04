Мухаметшин попросил учителей усилить разъяснительную работу со школьниками

Парламентский урок выступает определенным инструментом для формирования гражданской позиции учащихся школ Татарстана, заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с учителями истории и обществознания в республиканском парламенте.

«Следует прививать им чувство ответственности, сопричастности к принятию значимых общественно-политических решений, определению будущего республики и страны», – сказал он.

Мухаметшин попросил учителей усилить разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы «молодежь чувствовала себя частью большой страны с великой культурой». По его мнению, сейчас это особенно важно, поскольку для многих детей интернет стал площадкой для общения и получения информации, в том числе деструктивной.

Председатель Госсовета подчеркнул, что благодаря работе учителей Татарстан стал одним из лидеров в сфере образования.

«Мы сохраняем многоязычие, интегрируем культурно-историческое наследие народов республики в образовательный процесс. С этой целью действуют полилингвальные школы, обеспечивающие конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках, и межнациональные воскресные школы при Ассамблее народов РТ», – отметил он.

Во всех школах Татарстана с 17 по 28 февраля пройдут парламентские уроки. Они будут посвящены объявленному в России Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема урока – «Святое дело – Родине служить!».

В рамках парламентского урока с 3 февраля по 31 марта пройдут конкурсы творческих работ учащихся – детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов и исследовательских работ, а также методических разработок педагогов.

Старт парламентскому уроку дали на семинаре для учителей в Госсовете РТ. На нем педагоги получили методические рекомендации по его проведению.

«В нынешнем году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, поэтому символично, что парламентский урок этого года посвящен такой теме. Немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям различных поколений ощущать себя единой, сплоченной нацией», – заявил на семинаре министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он заметил, что все образовательные организации республики интегрированы с системой патриотического воспитания, следуют принципам гражданственности, служения Отечеству и преемственности поколений.

Ключевое воспитательное мероприятие в школах – церемония поднятия государственных флагов России и Татарстана с одновременным исполнением гимнов, добавил Хадиуллин.

Одним из важных направлений гражданско-патриотического воспитания министр назвал всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». В 49 штабах местных отделений этого движения в республике насчитывается более 1,2 тыс. юнармейских отрядов. По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в ежегодном смотре-конкурсе региональных отделений общественного движения «Юнармия».

Парламентский урок – совместный проект Госсовета РТ, Минобрнауки РТ, Института развития образования. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Проект реализуется с 2009 года. В этом году парламентский урок состоится уже в семнадцатый раз.