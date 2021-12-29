Фарид Мухаметшин: «Парламент республики, несмотря на тяжелый год, работал устойчиво»

Государственный Совет Татарстана, несмотря на непростой 2021 год, работал устойчиво. Об этом заявил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Парламент республики, несмотря на тяжелый год, работал устойчиво, принимал решения, депутаты продолжали встречаться с населением, заботясь о своих избирателях, – сказал Председатель Госсовета РТ. – Что бы мы ни говорили, год был непростым. Легко прокатиться не удалось. Принимались непростые решения на уровне Президента и Правительства Татарстана, связанные с ограничениями из-за пандемии».

Глава парламента упомянул, что Татарстан – единственный субъект РФ, который ввел QR-коды в общественном транспорте. «Это вызвало к нам много вопросов, было много обращений, почта сразу подросла: “Куда вы смотрите, зачем это делаете?” Я писал коротко ответ: “Только заботясь о вашем здоровье и ваших близких”. Многие не понимали, и сегодня у нас еще чуть более 70% населения вакцинировано. Не можем убедить», – подчеркнул он.

При этом, по словам Мухаметшина, законотворческая работа продолжалась, несмотря на сложности, связанные с пандемией. «Мы нашли новые формы работы – на удаленке, по ВКС. Мы обеспечили безопасность наших депутатов с помощью вакцинации, сдачи ПЦР-тестов перед каждым заседанием», – отметил он.

«Год в таких условиях оценить непросто, но экономические итоги года говорят о нашем потенциале, возможностях. Я горжусь тем, что родился и живу в Татарстане. Такой республики – многонациональной, многоязычной, многовекторной – больше нет нигде», – заключил руководитель парламента.