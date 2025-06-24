Фарид Мухаметшин: Парламент Марий Эл сохраняет лучшие традиции законотворчества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Марий Эл сегодня отмечают важную общественно-политическую дату – 30-летие со дня принятия Конституции региона. С этим событием коллег-законодателей поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Приветствие от имени главы татарстанского парламента зачитал депутат Государственного Совета РТ Евгений Султанов, который по приглашению Председателя Государственного Собрания Марий Эл Михаила Васютина принимает участие в торжественном заседании республиканского парламента и межрегиональной научно-практической конференции «30-летие Конституции Республики Марий Эл: современная парадигма и исторические концепты» в Йошкар-Оле.

Фарид Мухаметшин в своем обращении подчеркнул, что принятие Конституции стало важным шагом на пути поступательного развития государственности марийского народа в составе Российской Федерации. Он отметил, что документ закрепил преемственность исторического пути республики и определил стратегические векторы раскрытия ее социально-экономического потенциала.

По его словам, депутатский корпус Государственного Собрания Республики Марий Эл на основе конституционных механизмов активно участвует в развитии всех сфер общественной жизни. В частности, в развитие положений Основного Закона была сформирована прочная законодательная база, обеспечивающая поддержку современной экономики и сохранение культурного наследия.

«Продолжая лучшие традиции предшественников, парламентарии неизменно придерживаются главной цели – при принятии решений учитывать интересы всех слоев общества, надежно обеспечивать социально-политическую стабильность, гражданский мир и межнациональное согласие», – отметил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что депутаты Марий Эл и в дальнейшем будут эффективно выполнять задачи по законодательному сопровождению устойчивого развития региона. Он также отметил важность межпарламентского сотрудничества и напомнил, что взаимодействие двух республик основано на соглашении от 27 августа 2020 года, которое служит основой для крепких партнерских отношений.

К юбилею Конституции в республике был приурочен ряд мероприятий. Одним из них стала передача специального издания последней редакции Основного Закона, выпущенного к памятной дате, в Национальную библиотеку имени С. Г. Чавайна. Экземпляр на русском и двух вариантах марийского языка (горном и луговом) теперь хранится в зале государственных символов.

Позднее во Дворце Конгрессов состоялось торжественное заседание, где с приветственными речами выступили заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев и сенатор от Государственного Собрания Марий Эл Сергей Мартынов. Они подчеркнули значимость региональных конституций в российской правовой системе и отметили, что соблюдение их норм является основой общественной стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Завершился праздничный день научно-практической конференцией, организованной Марийским государственным университетом совместно с Государственным Собранием республики. В конференции принял участие депутат Госсовета Татарстана Евгений Султанов. На пленарном заседании обсуждались перспективы региональных конституций, роль Основного Закона в жизни граждан, а также вопросы организации публичной власти и местного самоуправления. С докладами выступили ученые, юристы, представители министерств, госструктур и муниципалитетов из различных регионов страны.