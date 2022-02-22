Фарид Мухаметшин ответил на вопросы татарстанцев во время приема граждан

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел прием граждан. Он пообщался по телефону с татарстанцами, которые рассказали о проблемах, касающихся благоустройства территорий, оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами и других вопросов, сообщает пресс-служба парламента республики.

По прямой линии к Председателю Госсовета обратилась жительница села Тайсуганово Альметьевского района Венера Исрафилова. Она попросила оказать содействие в организации движения автотранспорта на участке дороги возле местного детсада и школы. По ее словам, необходимо создать искусственные неровности на дороге, чтобы водители на этом участке оказались вынуждены сбавлять скорость.

На отсутствие регулируемого пешеходного перехода на улице Крестьянская в Агрызе пожаловался местный житель Евгений Охотников. Он подчеркнул, что дети часто перебегают эту заполненную машинами улицу с угрозой для жизни.

Руководитель парламента поблагодарил всех вышедших на прямую связь жителей республики за внимание к проблемам своих районов и активную гражданскую позицию. «Все обращения будут изучены и найдут решение в совместной работе с руководителями муниципалитетов», — заверил он.