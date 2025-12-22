Фарид Мухаметшин отметил вклад «Динамо-Ак Барс» в развитие волейбола Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил поздравительную телеграмму руководству, тренерскому штабу и игрокам женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» по случаю победы команды в Суперкубке России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В обращении он отметил, что завоеванный трофей стал для клуба уже четвертым и был добыт в напряженном и драматичном матче. По его словам, успех стал возможен благодаря высокому профессионализму тренерского состава, таланту и самоотдаче спортсменок, а также слаженной работе всего коллектива клуба.

Поздравление было адресовано президенту клуба Леониду Барышеву, директору Руслану Еникееву и главному тренеру команды Зорану Терзичу.

Мухаметшин выразил благодарность игрокам и тренерскому штабу за проделанную работу и подчеркнул, что каждая подобная победа способствует укреплению авторитета республиканской школы волейбола и служит мотивирующим примером для молодых спортсменов. Он также пожелал команде крепкого здоровья, спортивного настроя и новых высоких результатов.