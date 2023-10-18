Фарид Мухаметшин открыл памятник Пушкину на площадке казанской гимназии

Бронзовый памятник Александру Пушкину установили на территории казанской гимназии №93, которой в 2023 году присвоено имя этого великого русского поэта. Участие в церемонии открытия монумента сегодня приняли Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин и сенатор Александр Терентьев.

«Литературную жизнь России невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина. Сложно найти человека, который не знал бы его произведения, они переведены практически на все языки народов мира. Без преувеличения скажу, что Пушкин в сердце каждого», — заявил глава парламента.

Слог поэта вот уже более двух столетий считается золотой мерой, классической нормой русского литературного языка, добавил он.

«С его сказками знакомимся с малых лет, практически наизусть знаем многие произведения, часто их цитируем в повседневности. Подходим к зеркалу с фразой: "Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее"», — отметил Мухаметшин.

По его словам, в столице Татарстана особенно чтят поэта, «храня память о его визите в Казань ровно 190 лет назад». «Пусть его пребывание было кратким, но стало информационно насыщенным и эмоциональным», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Мухаметшин убежден, что владение грамотным литературным языком — это то, что делает каждого человека духовно богаче. «Наша общая цель — создать условия для сохранения уникальности и дальнейшего развития русского, татарского и других языков многонациональной России», — сказал он.

По мнению главы парламента, необходимо вернуть в образовательный процесс основы этикета, умения вести себя в обществе, пропаганду традиционных духовных ценностей. «Большая ответственность за это, равно как и за воспитание гражданственности, патриотизма, во многом возлагается на работников системы образования», — заметил он.

«Надеюсь, что события, подобные этому, еще раз напомнят о важности чистоты речи, помыслов и поступков, позволят сделать этот мир лучше и добрее. Пусть жизнь и творчество великого поэта будет маяком для татарстанских ребят, а его слова помогут в радостный час и в минуты трудностей», — заключил Мухаметшин.

Открытие памятника приурочили к 190-летию со дня пребывания Александра Пушкина в Казани и Всероссийскому дню лицеиста, который ежегодно отмечается 19 октября — в день основания в 1811 году Императорского Царскосельского лицея.

Его прототипом стала бетонная композиция, установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Спустя длительное время она пришла в негодность, и по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ и поддержке Раиса республики Рустама Минниханова оказалась воссоздана в новом виде. Эту работу провел скульптор, член Союза художников России Артур Давыдов.

Возле памятника поэту создан небольшой сквер «Пушкинский сад».

В прошлом году гимназия №93 стала ресурсным центром Минобрнауки РТ для общеобразовательных организаций с русским этнокультурным компонентом. Ежегодно здесь проводятся республиканские мероприятия, в том числе научно-практическая конференция для школьников «Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения», профильная смена по русскому языку и литературе, образовательный семинар для методистов и учителей русского языка и литературы.