Фарид Мухаметшин открыл новый детский сад на 510 мест в Пестречинском районе

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в церемонии открытия нового детского сада «Звездочки» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района. Он стал самым большим в муниципалитете – площадь здания составляет более 5,7 тыс. квадратных метров, а рассчитано оно на 510 детей.

«Построить садик за 600 млн рублей в сегодняшних условиях – это большое событие. Поздравляю вас с новосельем, пусть ваши дети будут здоровыми, воспитанными и прекрасными татарстанцами», – обратился глава парламента республики к собравшимся на церемонии открытия родителям и воспитателям.

После этого Мухаметшин осмотрел новый детский сад, пообщался с детьми и побывал на концерте, который подготовили дошколята. В том числе ребята исполнили национальный татарский танец, который вызвал особый восторг у всех зрителей и сорвал аплодисменты. По окончании представления юные артисты сделали совместную фотографию с почетными гостями и родителями.

«В Пестречинском районе сохраняется положительная демографическая ситуация, что подстегивает нас держать руку на пульсе, активно вести работу по строительству детских садов и созданию новых мест для дошкольников. Уверен, детишкам будет комфортно и безопасно в новом здании», – заявил глава Пестречинского района РТ Раис Сулейманов.

Детский сад адаптирован и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В завершение своего визита Мухаметшин посетил коррекционную группу, где в это время ребята рисовали на песке, пообщался с детьми и педагогами.