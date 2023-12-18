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Фарид Мухаметшин отчитается о работе парламента за год на 50-м заседании Госсовета РТ
Пятидесятое заседание Государственного Совета РТ шестого созыва состоится сегодня в Казани. На нем Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента республики за этот год.
Всего в повестку заседания внесено 19 вопросов, в том числе семь республиканских законопроектов и один федеральный.
В первом чтении депутаты рассмотрят шесть законопроектов, которыми вносятся изменения в законы о местном самоуправлении, о пожарной безопасности, об адресной социальной поддержке населения, об объектах культурного наследия в РТ и в Земельный кодекс РТ.
Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят законопроект, связанный с изменениями в законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ».
На заседании также должны утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета РТ.
Кроме того, будет представлен доклад о комплексном развитии сельских территорий и информация о деятельности мировой юстиции в республике.
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