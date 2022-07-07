Фарид Мухаметшин отчитается о работе парламента на заседании Госсовета Татарстана 14 июля

Тридцать третье заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 14 июля. На нем руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин представит информацию о работе Госсовета в первом полугодии 2022 года.

«В повестку внесено 19 вопросов, в том числе один республиканский проект закона для рассмотрения во втором чтении и два законопроекта в первом чтении», – рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина сегодня на заседании президиума парламента.

Так, в первом чтении депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ» и «Об использовании лесов в РТ».

Кроме того, Комитет Госсовета по законности и правопорядку предложил две законодательные инициативы о внесении в Госдуму проектов федеральных законов. Первая связана с внесением изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, вторая – с внесением изменений в статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Эти проекты федеральных законов предусматривают ответственность за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение в отношении официальных государственных символов России», – уточнила Маврина.

Комитет по социальной политике предложил включить в повестку обращение Госсовета РТ к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, касающееся установления единовременной выплаты при рождении третьего ребенка женщинам, постоянно проживающим в сельской местности и поселках городского типа.

Кроме того, в повестку предстоящего заседания внесен вопрос о переименовании села Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Татарстана.

Во время правительственного часа будет заслушана информация о реализации в Татарстане федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в национальный проект «Экология».

Планируется также рассмотреть шесть федеральных законопроектов и два обращения законодательных органов субъектов РФ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.