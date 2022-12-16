Фарид Мухаметшин отчитается о работе парламента на заседании Госсовета РТ 23 декабря

Тридцать девятое заседание Государственного Совета Татарстана состоится 23 декабря. На нем председатель Госсовета Фарид Мухаметшин представит информацию о работе республиканского парламента за 2022 год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума.

Всего в повестку предстоящей сессии включено восемь вопросов, из них все четыре проекта республиканских законов будут рассмотрены в первом чтении. В частности, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы «Об архивном деле в РТ», «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ», «Об объектах культурного наследия в РТ».

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект, связанный с изменениями в отдельных законодательных актах республики. «В связи с тем, что с 1 января 2023 года вступает в силу федеральный закон №414 “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ”, которым урегулированы вопросы организации органов государственной власти регионов, предлагается в ряде республиканских законов заменить ссылки с действующего до конца 2022 года федерального закона №184 на федеральный закон №414. То есть это редакционное изменение», – рассказала секретарь Госсовета Лиля Маврина.

В повестку также включены два федеральных законопроекта и законодательная инициатива Республики Карелия. «Повестка будет существенно дополнена на самом заседании вопросами, работа над которыми в комитетах еще не завершена. Ряд вопросов уже поступило, и комитеты их готовят», – отметила Маврина.

В завершение руководитель парламента Фарид Мухаметшин поручил «серьезно поработать над явкой». «Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен принять участие в заключительном заседании. Согласовали это в графике», – подчеркнул он.