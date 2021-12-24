Фарид Мухаметшин отчитается о годовой работе парламента на 28-м заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня состоится 28-е заседание Государственного Совета Татарстана. На нем руководитель республиканского парламента Фарид Мухаметшин расскажет об итогах работы Госсовета за 2021 год.

«По сложившейся традиции на последнем в текущем году заседании Председатель Государственного Совета Татарстана представит информацию о работе республиканского парламента за год», – рассказала на заседании президиума секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В повестку внесено 17 вопросов, в том числе 13 проектов республиканских и федеральных законов. Четыре законопроекта Татарстана будут рассмотрены в первом чтении.

Депутаты также обсудят примерные планы законопроектной работы на 2022 год и сотрудничества с парламентами субъектов РФ, других государств и международными парламентскими организациями.

Кроме того, парламентарии рассмотрят девять федеральных законопроектов и заслушают информацию председателя Верховного суда Татарстана о деятельности мировой юстиции республики.