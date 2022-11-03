Фарид Мухаметшин: Основной Закон может меняться в соответствии с ожиданиями людей

За 30 лет действия Конституции Татарстана было принято 16 законов о внесении в нее изменений и дополнений, это обусловлено изменением правового поля. Такая работа будет продолжена, поскольку в 2020 году были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, сообщил в интервью Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«В Конституцию России было внесено 206 изменений и дополнений, касающихся федеративного устройства, Президента, парламента, правительства, судебной власти, прокуратуры и местного самоуправления. Но главное, – Основной закон страны усилил ориентир на права человека, в частности, установил, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума, утвердил гарантии обязательной индексации пенсий, социальных выплат, основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», – сказал Мухаметшин.

Руководитель парламента отметил, что в республике ведется соответствующая работа по корректировке Конституции РТ, изучается опыт других регионов, проводятся консультации с федеральным центром. Работу эту планируется завершить в регламентные сроки.

«Вообще же считаю, что Основной Закон, как и любой документ, конечно же, может меняться, но только в строгом соответствии с ожиданиями людей, с представлениями граждан о собственном будущем и будущем своей страны. Конституция – живой документ, который чутко реагирует на происходящие в обществе изменения. Мнение о том, что Конституция – это некая юридическая константа, на мой взгляд, ошибочно. И это особенно видно на исторических примерах. В ряде стран постсоветского пространства с 2020 года в свете важнейших политико-правовых событий происходят и конституционные преобразования. Два года назад завершилась конституционная реформа в Туркменистане. В этом году были приняты изменения в Конституции Белоруссии и Казахстана. Ожидается, что до конца года обновится и Основной закон Узбекистана...» – привел ряд примеров Мухаметшин.

В Татарстане 6 ноября будут отмечать 30 лет со дня принятия Конституции республики.

Полный текст интервью с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным можно прочитать здесь.