Фарид Мухаметшин осмотрел выставку производств Высокогорского района

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин осмотрел выставку, где свою продукцию представили компании Высокогорского района. Ему показали как производства, связанные с сельским хозяйством, так и производства с нефтехимической и строительной отраслями.

Мухаметшин выслушал доклады представителей компаний и ознакомился с демонстрационными стендами.

Сегодня в Высокогорском районе Татарстана пройдет отчетная сессия, где подведут итоги 2025 года и заметят планы на будущее.