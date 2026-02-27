Фарид Мухаметшин осмотрел выставку производств Высокогорского района
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин осмотрел выставку, где свою продукцию представили компании Высокогорского района. Ему показали как производства, связанные с сельским хозяйством, так и производства с нефтехимической и строительной отраслями.
Мухаметшин выслушал доклады представителей компаний и ознакомился с демонстрационными стендами.
Сегодня в Высокогорском районе Татарстана пройдет отчетная сессия, где подведут итоги 2025 года и заметят планы на будущее.