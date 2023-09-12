Фарид Мухаметшин — омбудсменам: К вам редко кто приходит с «Зур рэхмэт, спасибо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За более чем двадцать лет с момента создания институт уполномоченного по правам человека в Татарстане приобрел авторитет и доверие у населения. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

«Омбудсмен в Татарстане анализирует и обобщает информацию, поступающую от граждан, и на заседаниях парламента выходит с предложением по разрешению ситуации», — сказал спикер.

Мухаметшин подчеркнул, что уполномоченные по правам человека являются «прямым мостом по проблемам и задачам» между населением и органами государственной власти и что доверие к омбудсменам продолжает расти.

«Какой груз бремени, тяжелой ответственности несете вы на своих плечах, порой недооценивая важность своей работы, считая, что это долг, обязанность и так далее», — заметил он.

По словам главы парламента, современные вызовы выявляют новые проблемы и задачи. «И обращений в этот институт, где работают очень подготовленные и человеколюбивые люди, становится больше. К вам редко кто приходит с „Зур рэхмэт, спасибо“. К вам приходят с „Помоги, дай, поддержи“ или „Спаси“. И такие есть, которые находятся в местах лишения свободы. Вы и с ними находите возможность работать», — отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что в многонациональном Татарстане проводится работа по сохранению языков, традиций, обычаев, культуры каждого народа. «В этом велика и роль омбудсмена», — заверил он.

Мухаметшин также зачитал приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова участникам конференции.

«Соблюдение защиты прав и свобод человека является одной из главных задач органов власти и институтов гражданского общества. В Татарстане ведется системная работа в этом направлении, как на уровне совершенствования законодательной базы, так и в практическом аспекте», — говорится в приветствии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учрежденный в Татарстане более двух десятилетий назад институт уполномоченного по правам человека стал важным правовым звеном в отношениях власти и гражданина, убежден руководитель республики.

«И сегодня [этот институт] заслуженно пользуется авторитетом и доверием у общественности республики, среди региональных уполномоченных по правам человека, а также на международном уровне», — констатировал он.

В Татарстане реализуется Стратегия по правам человека. Ее ключевая задача — организация и защита прав человека в соответствии с международными правовыми актами в этой области, напомнил Минниханов.

«Нельзя переоценить роль омбудсменов в укреплении основ общественного благополучия — таких, как уважение и соблюдение прав человека вне зависимости от национальности и вероисповедания, воспитания гражданской ответственности, создание условий для формирования демократической и политической культуры», — подчеркнул он.

В своем приветствии Минниханов выразил уверенность, что конференция станет площадкой для обмена опытом по актуальным вопросам защиты прав человека, поможет внедрить эффективные практики, послужит укреплению мира, взаимопонимания и международного сотрудничества.