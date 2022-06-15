Фарид Мухаметшин оформил подписку на газеты и журналы для Бавлинского дома-интерната

В Государственном Совете Татарстана сегодня прошла благотворительная акция АО «Татмедиа» «Подари подписку». Депутаты подписали на газеты и журналы социальные учреждения республики. Акцию традиционно поддержал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин отметил, что в татарстанском парламенте сложилась добрая традиция, когда в перерыве заседания Госсовета депутаты оформляют подписку на республиканские газеты и журналы для воспитанников домов престарелых, детских домов.

«Это нужно не только для распространения печатной продукции и увеличения тиража наших газет и журналов, самое главное – это нужно нашим людям, которые внимательно будут знакомиться с жизнью республики через эту периодику на русском и татарском языках. Вот такую благородную миссию выполнили депутаты Госсовета», – сказал он.

Руководитель парламента оформил подписку на второе полугодие 2022 года на газеты «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», журнал «Сююмбике» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который расположен в селе Крым-Сарай.

В медиаресурс акционерного общества «Татмедиа» входят 98 районных, городских и республиканских газет. Они издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. В частности, 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском, пять – на чувашском и одна – на удмуртском.

Журнальная группа изданий медиакомпании включает 14 журналов, из которых один издается на русском языке («Казань»), 10 – на татарском, три журнала («Чаян», «Идель», «Татарстан») выходят как на русском, так и на татарском языках.

Общий печатный тираж изданий на первое полугодие 2022 составляет 270 тыс. 509 экземпляров.