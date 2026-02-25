Фарид Мухаметшин оценил работу химико-технологического лицея в Менделеевске

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в рамках рабочей поездки в Менделеевск посетил химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Глава парламента ознакомился с образовательными программами учреждения, в котором сегодня обучается около тысячи школьников – треть всех учащихся района.

За последние годы лицей прошел масштабную модернизацию: после капитального ремонта и при поддержке предприятия «Аммоний» здесь обновили интерьер и создали современные профильные кабинеты. Как отметил директор лицея Евгений Ямщиков, в лицее работают современная биологическая микролаборатория, цифровые лаборатории по химии и физике, обновился и актовый зал. С 2023 года в учреждении также функционируют классы передовой инженерной школы «Промхимтех».

Лицеисты принимают активное участие в проектной инженерной олимпиаде школьников «Е – фактор». На базе лицея ежегодно проходит Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии» по физике, химии и математике. Учащиеся лицея – неизменные победители и призеры этих олимпиад.

Кроме того, с 2024 года лицей является эксклюзивной площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». Стоит отметить, что у истоков этой олимпиады, выросшей из муниципального уровня до международного, стоял лично Фарид Мухаметшин.

В прошлом году интеллектуальное состязание объединило 732 участника из 52 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.