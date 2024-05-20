Фарид Мухаметшин оценил работу тепличного хозяйства в Апастово

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил тепличное хозяйство ИП Зайнуллина Л. Ф. в Апастово. Хозяйство занимается выращиванием овощей и однолетних цветов закрытого грунта.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 6,5 гектара, из них площадь закрытого грунта — 3,2 гектара.

«Первую теплицу построили 15 лет назад, на 13 сотках земли стали выращивать огурцы. Через год начали расширяться — построили теплицу на площади 1 гектар. Сейчас у нас теплица на 2,5 гектара в Апастово», — рассказала руководитель тепличного хозяйства Лилия Зайнуллина.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Четыре года назад предприниматель на средства гранта в 3 млн рублей в Богородском приобрела еще одну теплицу. «От Минсельхозпрода каждый год получаем субсидии по реализации овощей. В республике поддерживают предпринимателей», — отметила она.

Зайнуллина подчеркнула, что в Казани хозяйство реализует огурцы, помидоры и цветы. Кроме того, цветы поставляются в Тюмень, Ульяновск, Димитровград, Ижевск, города Чувашии.

«Выращиваем рассаду овощей для населения. Это огурцы, помидоры, капуста, перец, баклажаны», — добавила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Тепличное хозяйство в прошлом году произвело 900,7 тонны продукции, в том числе 330 тонн огурцов и 571 тонну томатов. Урожайность с одного квадратного метра составила 27,4 килограмма огурцов и 17,8 килограмма томатов.

Выращено и реализовано более 4,1 млн штук тюльпанов, свыше 2 млн штук однолетних цветов, 100 тыс. штук рассады овощных культур.

Общая денежная выручка составила 211 млн рублей. Трудоустроен 71 работник со среднемесячной зарплатой 60,4 тыс. рублей.