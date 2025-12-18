Фарид Мухаметшин обсудил с Андреем Клишасом изменения в сфере местного самоуправления

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел встречу с председателем Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В ходе встречи стороны обсудили изменения в законодательстве о местном самоуправлении, связанные с вступлением в силу федерального закона о МСУ в единой системе публичной власти. Отмечалось, что при подготовке этого документа были учтены предложения депутатов Государственного Совета Татарстана.

В частности, по инициативе республики в федеральный закон были внесены поправки, предусматривающие для регионов право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Речь идет о возможности выбора между одноуровневой и двухуровневой системой, что позволяет сохранить органы местного самоуправления в сельских и городских поселениях.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

До 2027 года регионам предстоит масштабная работа по приведению региональных и муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с новыми требованиями. Для этого уже сформированы рабочие группы и комиссии, утверждены дорожные карты, к реализации которых подключился и Татарстан.

Андрей Клишас, в свою очередь, проинформировал о законопроектах, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Совфеде и Госдуме.

В настоящее время Андрей Клишас находится в Казани с рабочей поездкой. В рамках визита он принимает участие в работе XX съезда Совета муниципальных образований Республики Татарстан.