Фарид Мухаметшин: Об участниках СВО нужно рассказывать в школах

Школьники должны знать участников специальной военной операции, которые защищают свою Родину. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«Сейчас у нас такие герои есть, о которых надо рассказывать молодежи в школах. Вернувшиеся с СВО – люди, которые добровольно пошли защищать свою Родину, вынесли все тяготы. Хорошо, что наши избиратели поддержали в составе парламента седьмого созыва участников СВО. Татарстанцы понимают, что они заслужили это своим героизмом и ответственностью перед страной», – сказал Мухаметшин.

По его мнению, татарстанцы понимают важность воспитания патриотизма у подрастающего поколения. «В Татарстане живут люди, которые любят свою республику, как и в целом по стране», – подчеркнул глава парламента.

Он добавил, что депутаты не раз обсуждали вопрос патриотического воспитания детей и молодежи. Был принят закон о патриотическом воспитании.

«Вопрос очень важен, особенно сегодня, в условиях СВО, санкций, давления недружественных стран на нашу молодежь. И мы будем возвращаться к нему, потому что он касается будущего нашей республики. Но должен быть комплексный подход к этому вопросу», – отметил Мухаметшин.