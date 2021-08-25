Фарид Мухаметшин о выставке работ Сергея Шойгу: «Удивляюсь его умению видеть красоту»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и другие парламентарии республики посетили выставку картин и декоративных изделий из дерева, созданных министром обороны РФ и президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу.

«Талантливый человек талантлив во всем. Сергей Кужугетович — профессионал своего дела, очень решительный и творческий человек. Удивляюсь его умению видеть красоту в обычных вещах, в окружающей природе», — поделился впечатлениями Мухаметшин.

Депутат Госсовета РТ Римма Ратникова заметила, что выставка показывает Сергея Шойгу как человека, любящего природу родного края.

«Поражает его трудолюбие, сколько много он успел сделать, как он видит красоту и очаровывается ею. Девизы, под которыми он работает, — созидать, путешествовать и творить, — очень жизненные», — отметила Ратникова.

Выставка «Творчество ради жизни» проходит в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. Здесь выставлено более 80 картин и 17 декоративных изделий из дерева. Работы выполнены в различных техниках — это карандаш, тушь, уголь, акварель, масло.

У выставки Сергея Шойгу есть и социальная миссия. Часть экспонатов будет продана на аукционе, который состоится в Москве, а вырученные средства пожертвованы на помощь тяжелобольным детям.

Подобный аукцион прошел в мае этого года, когда в пользу детей, нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи, были проданы десять художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные средства направлены в благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Часть средств уже пошла на приобретение дорогостоящих лекарств и реабилитацию 23 детей, в том числе и из Казани.