Фарид Мухаметшин на Сабантуе в Альметьевске: «Я рад быть вашим земляком»

Более тысячи человек съехались сегодня на центральный майдан в Альметьевске на Сабантуй

Фото: gossov.tatarstan.ru

Более тысячи человек из различных районов Татарстана и соседних регионов съехались сегодня на центральный майдан в Альметьевске, чтобы принять участие в Сабантуе. Праздник начался с театрализованного пролога с участием творческих коллективов и учащихся школ Альметьевска.

На площадке Сабантуя расположились национальные подворья, в том числе татарское, чувашское, русское и мордовское. «Сабантуй — это многонациональный праздник, который объединяет многие народы – татар, мордву, русских, чувашей и многие другие национальности. Вместе мы празднуем этот день, танцуем, знакомим со своим фольклором и традициями», – рассказала Валентина Клювьева, представлявшая мордовское подворье.

Праздник начался с театрализованного пролога с участием творческих коллективов и учащихся школ Альметьевска Фото: gossov.tatarstan.ru

В подворьях организовали различные самобытные выставки, а также народные игры и забавы. Гости смогли пострелять из лука, сразиться на булавах, сплести венок или отведать национальную кухню. Помимо этого, на центральном майдане прошли соревнования по перетягиванию палки, а также состязания по гиревому спорту и армреслингу.

Изюминкой празднества стали традиционные конноспортивные состязания – заезды на породистых лошадях, скачки на пони, на лошадях местных пород. При этом, в силе, быстроте и ловкости состязались не только наездники, но и борцы. Но главным состязанием была национальная борьба на поясах «корэш», в нем приняли участие десятки спортсменов из различных районов республики и регионов страны.

Фарид Мухаметшин присоединился к народным гуляниям Фото: gossov.tatarstan.ru

«Сегодня для меня провели небольшую экскурсию по Альметьевску – я увидел какие положительные преобразования идут в нефтяной столице нашей республики. В Альметьевске и селяне, и горожане до сих пор сохраняют традиции и обычаи. Я думаю, что такой подход и уважение к труженикам села, позволит нам сохранить самые лучшие традиции, язык и культуру каждого народа. Я горжусь быть вашим земляком», – заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы собрались здесь, чтобы чествовать наших героев. Огромное спасибо и низкий поклон всем труженикам села, которые несмотря на непростые условия, остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Низкий поклон всем труженикам и ветеранам за их самоотверженный труд. Поздравляю всех с завершением весенне-полевых работ», – сказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Тимур Нагуманов поблагодарил всех тружеников села Фото: gossov.tatarstan.ru

Спикер парламента и глава района наградили главных людей на празднике – тружеников села. За добросовестный плодотворный труд в развитии агропромышленного комплекса Татарстана диплом и кубок в номинации «Лучшее хозяйство» получило АО имени Н. Е. Токарликова. «Награду получать всегда приятно, и мы благодарны руководству района за оценку — это заслуга не только руководителя, но и всего коллектива. В этом году мы напряженно трудились», – отметил руководитель коллектива Алексей Грушин.