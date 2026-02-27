Фарид Мухаметшин о пустующих гектарах в Высокогорском районе: «Как так можно?»

Итоги года, перспективные проекты, потребность в новых школах и точки роста Высокогорского района обсудили на сессии муниципалитета с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.





Равиль Хисамутдинов: «Одновременно с ростом показателей экономики закономерно растет и объем доходов бюджета района. К сожалению, увеличивается и налоговая задолженность»

Фото: gossov.tatarstan.ru

В рейтинге социально-экономического развития – 7-е место среди районов Татарстана

Об итогах работы в 2025 году отчитался глава района Равиль Хисамутдинов. Муниципалитет занял седьмое место в рейтинге социально-экономического развития районов РТ. По сравнению с 2020 годом район поднялся на девять позиций.

«Год назад мы говорили об амбициозной цифре – 47,6 миллиарда рублей валового территориального продукта. По предварительной оценке, этот показатель составил 52,5 миллиарда рублей за 2025 год», – рассказал Хисамутдинов.

Однако район не смог обеспечить рост промышленного производства. Отгрузка продукции в 2025 году – 27,9 млрд, а в 2024 году – 28,9 млрд.

«Одновременно с ростом показателей экономики закономерно растет и объем доходов бюджета района. К сожалению, увеличивается и налоговая задолженность, которая не позволяет нам в полной мере профинансировать все наши обязательства», – уточнил глава района.

На текущий год он поставил задачу провести работу по погашению налоговой задолженности и призвал не допускать задержек заработной платы.

«В нашем районе успешно функционируют два частных промышленных парка, но их площади не сопоставимы с запросами инвесторов» Фото: gossov.tatarstan.ru

Создание промпарка «Высокогорский» – на финишной прямой

Общий объем инвестиций в Высокогорский район по итогам 2025 года должен достигнуть отметки в 25 млрд рублей. В муниципалитете ожидается реализация нескольких крупных проектов. Один из них – промышленный парк «Высокогорский».

«В нашем районе успешно функционируют два частных промышленных парка, но их площади не сопоставимы с запросами инвесторов. Для решения этой задачи в прошедшем году нами была проведена работа по подготовке документации для изменения категории пяти земельных участков с целью создания территории для размещения новых предприятий. Работы по одному из них – промышленному парку «Высокогорский» – близятся к своему логическому завершению, и задача на этот год – завершить необходимые согласования и совместно с собственником земли активно работать по заполнению данной площадки резидентами», – заявил Хисамутдинов.

Одним из важнейших направлений для инвестиций в районе остается сельское хозяйство. В 2025 году в отрасль было вложено порядка 946 млн рублей. Но остаются еще и зоны роста.

«Основной целью 2026 года в сельском хозяйстве является качественное улучшение показателей, характеризующих отрасль. Необходимо внедрение 100% искусственного осеменения КРС, чтобы повысить качество породы, увеличение надоев до 100 тонн/сутки и улучшение качества молока», – поручил глава района.

«В этом году стартовал масштабный ремонт Дома культуры. В рамках обновления здание получит не только новый облик, но и расширенный функционал» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Остается острым вопрос нехватки школ и детских садов»

Для района острым остается вопрос нехватки школ и детских садов.

«В 2025 году в рамках реализации федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта была проведена масштабная работа по расширению сети общеобразовательных учреждений: модернизировались старые здания, открывались современные детские сады. Несмотря на эти усилия, спрос на места в дошкольных учреждениях продолжает расти. Уже в ближайший год более 950 детей будут ждать своей очереди, чтобы попасть в детский сад, а общая очередность в детские сады составляет почти 2,5 тыс. человек. И эта цифра лишь подтверждает необходимость дальнейшего расширения сети», – отметил Равиль Хисамутдинов.

Особенно остро эта проблема стоит в населенных пунктах Шигали и Эстачи в связи с бурной застройкой и увеличением численности населения, добавил он.

В планах на этот год – появление в Высокогорском районе Дома дружбы народов на базе бывшего Дома культуры.

«В этом году стартовал масштабный ремонт Дома культуры. В рамках обновления здание получит не только новый облик, но и расширенный функционал: в его стенах будет создан Дом дружбы народов, где каждый сможет почувствовать себя частью единой, дружной общины Высокогорского района», – заявил глава района.

Фарид Мухаметшин: «Важно активно пользоваться возможностью активно участвовать в республиканских программах по привлечению средств по различным направлениям» Фото: gossov.tatarstan.ru

Налоговая задолженность в Высокогорском районе за 2025 год выросла на четверть

На вопрос задолженности по налогам обратил внимание Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Прошу обратить внимание на погашение налоговой задолженности. За год она выросла на 24% и составляет 132,4 млн рублей. В долг живете. Отслеживайте эти моменты внимательнее по всему году. В декабре единовременно взыскать такую сумму будет сложно», – сказал глава парламента.

Он похвалил район за уровень социально-экономического развития, однако подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку промышленности. Он считает, что у муниципалитета также есть большой потенциал в сельском хозяйстве.

Одна из зон роста – неиспользуемые земли, которых в районе в прошлом году было выявлено более 4,8 тыс. га.

«Как так можно? У вас земли же хорошие. Как 4,8 тысячи гектаров земли может пустовать в таком организованном районе, как ваш?» – возмутился Мухаметшин.

Устойчивость сферы АПК зависит не только от развития агрохолдингов, но и малых форм хозяйства. В соответствующем рейтинге район занимает 11-е место по республике, хотя потенциал у муниципалитета гораздо выше, уверен он.

«Важно активно пользоваться возможностью активно участвовать в республиканских программах по привлечению средств по различным направлениям. В целом Высокогорский район успешно трудится, задачи выполняет и вносит большой вклад в развитие Татарстана», – заключил Председатель Госсовета РТ.