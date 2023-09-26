Фарид Мухаметшин о гуманитарном грузе для лисичан: «Спасибо районам, ваша помощь важна»

Из Казани в Лисичанск и Рубежное сегодня отправили самую большую партию гуманитарного груза, собранного под эгидой «Единой России». До конечного пути ее будет сопровождать руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин и молодогвардейцы.

В составе колонны поедут пять тысяч книг для школьных библиотек Лисичанска, собранных при участии активистов татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Кроме того, татарстанцы передадут жителям ЛНР питьевую воду, строительные инструменты, крупы, средства личной гигиены, одежду и постельные принадлежности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сборе гуманитарной помощи приняли участие 10 районов Татарстана, а также Кировский и Приволжский районы Казани. Также отличились депутаты и предприниматели. В составе груза более ста тонн овощей от районов республики, а также от депутата Госсовета РТ Азата Зиганшина. Депутат Госдумы Марат Нуриев также передал продукты и одежду, а профсоюзы РТ специальное оборудование.

Одна из компаний направит лингафонный кабинет – это интерактивный класс на 16 школьников для организации процесса обучения. Он поступит в Луганскую специализированную школу №5 имени В.И. Даля. Кроме того, в школы Лисичанска и Рубежного доставят учебники для 10 и 11 классов, закупленные министерством образования РТ.

«Это уже 16 партия гуманитарного груза, которую мы отправляем в закрепленные за нами районы. Я хочу выразить признательность «Единой России» РТ и районам, спасибо, что осознаете важность этой помощи. Весь груз согласованный, мы отправляем в ЛНР то, что нужно людям. Мне докладывают, что когда наш груз доходит, люди радуются. Это главное», – сказал Председатель Государственного Совета РТ, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в ЛНР из разных уголков Татарстана отправят 10 фур. Общий вес – порядка 200 тонн – это самая крупная отправка, которую когда – либо организовывала партия.

«Я выражаю искреннюю признательность всем, кто помогает. Мне очень приятно, что в сборах и отправках грузов участвуют молодогвардейцы, я вижу много молодых ребят в форме. Они тоже поедут сопровождать груз. 30 сентября будет день воссоединения России с новыми регионами и эти ребята будут проводить разные патриотические мероприятия. Удачного пути и помните, мы победим и завершим СВО», – дополнил он.

Это уже 16-ая отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой реготделения «Единой России». За весь период СВО партией из Татарстана в ЛНР направлено около 1750 тонн собранной гуманитарной помощи.