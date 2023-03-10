Фарид Мухаметшин: «Нужно усилить партийную работу перед большим избирательным циклом»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии старта большого электорального цикла партийным организациям татарстанской «Единой России» нужно активизировать работу на местах. Среди необходимых шагов – усиление взаимодействия первичных партийных организаций с гражданами на муниципальном уровне, а также привлечение в ряды партийцев профессиональных и активных кадров. Эти и другие вопросы обсудили на заседании Президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия».

Совещание прошло под руководством секретаря регионального отделения партии Фарида Мухаметшина. Участники заседания обсудили вопросы предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на довыборы в мае. Также среди рассмотренных тем оказалась работа в рамках партийных проектов «Моя карьера с Единой Россией», «Единый мобилизационный стандарт» и некоторые другие вопросы.

«Мы обсуждали наиболее актуальные вопросы. На этот раз повестка заседания была шире, чем обычно. Это связано с наступающим трехлетним циклом избирательных кампаний в представительных органах власти всех уровней. Я акцентировал внимание секретарей на том, что нужно активизировать работу с кадровым резервом, с местными и первичными отделениями. Важная тема, эту работу будем наращивать по всем фронтам», – рассказал журналистам он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин отметил, что состоялась ротация ряда руководителей партийных проектов. Им на смену придут не менее профессиональные и заряженные на активную работу кадры.

«Рекомендовали подготовленных людей, чтобы они подхватили эту эстафету, добавили обороты и усилили темпы. Партийные проекты должны способствовать повышению авторитета „Единой России“ и на местах, и в самой республике», — заявил секретарь регионального отделения партии.

Обращаясь к участникам заседания, он подчеркнул важность привлечения профессионалов для продвижения партийной повестки на предстоящих избирательных кампаниях.

«Мы должны подбирать кадры из числа нашего актива, который состоит в резерве и который прошел необходимую школу, получив весь необходимый опыт. Чтобы прийти и сразу приступить к работе – собирать взносы, проводить партийные собрания и конференции и так далее. Эта работа непростая, здесь требуется опыт, знания и ответственность», – отметил Фарид Мухаметшин.

В заключение он напомнил, что предстоящий электоральный цикл будет проходить в непростых условиях внешнего давления на страну. Эти обстоятельства еще больше повышают планку ответственности перед всеми партийцами – участниками избирательных кампаний.

«Чтобы этот избирательный цикл прошел успешно в Татарстане, нужно, чтобы каждое партийное звено – от исполкома до первичных организаций на местах – уже сегодня серьезно включились в эту работу. Это подбор кадров, повышение числа сторонников, усиление молодежного крыла, актуализация списков членов партии и многое другое. Это живая партийная работа, которую никто не сделает за нас», – резюмировал Фарид Мухаметшин.