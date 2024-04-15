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Фарид Мухаметшин: Нужно поднять ответственность глав районов, чтобы возле рек был порядок
Из-за угрозы паводка строительство жилых домов и других объектов возле рек должно быть продуманным. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.
«Если есть возможность построить дом, то стараются обязательно ближе к воде. Кто оформляет эти документы? Как допускаются такие вещи? А потом приходится всё приводить в соответствие. Не допускать этого! Нужно поднять ответственность руководителей муниципальных образований, чтобы возле малых и больших рек, в целом водных объектов, у нас был порядок. Если где-то просмотрели, то на миллиарды рублей обойдется приведение в порядок», – отметил Мухаметшин.
Глава парламента добавил, что контролировать реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» должно не только Правительство РТ, но и органы местного самоуправления. «Водные ресурсы – это богатство каждого региона, которое нужно беречь», – подчеркнул он.
Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков рассказал, что с 2021 года благодаря проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» началась реконструкция биологических очистных сооружений Казани. Общая стоимость работ оценивается в 7,6 млрд рублей. Реконструкция завершится в этом году и позволит в три раза снизить показатель по загрязнению сточных вод в Волгу.
В целом по этому федеральному проекту в Татарстане предусмотрены строительство и реконструкция 13 очистных сооружений. Финансирование до 2024 года составляет около 10,2 млрд рублей, в том числе 8,3 млрд рублей – средства федерального бюджета.
Кроме того, по словам Шадрикова, в следующем году продолжится расчистка 4,6 км реки Мелекески в Набережных Челнах. Работы по первому участку завершены в прошлом году. На второй участок будет выделено 320 млн рублей из федерального бюджета на 2025 – 2026 годы.
Министр напомнил, что к ухудшению состояния рек и озер Татарстана ведут диффузные стоки. Эффективным методом борьбы с ними является создание защитных водоохранных лесных полос вдоль берегов водных объектов, заметил он. «Для этих целей в республике зарезервированы земельные участки площадью 455,9 га. В настоящее время подготовлены предложения о реализации на территории Татарстана пилотного проекта по созданию водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов водоемов в рамках федеральных проектов», – сказал спикер.
Дальнейшей работы требуют вопросы выделения земельных участков в водоохранных зонах. Во время экологического надзора в 2023–2024 годах выявлено более 1 тыс. земельных участков, выделенных на береговых полосах и в акватории водных объектов, продолжил Шадриков. «В данном направлении ведется совместная работа с органами прокуратуры, все материалы направлены для принятия мер реагирования», – сообщил он.
По его словам, на сегодня одним из острых вопросов является весеннее половодье. «Важно найти золотую середину – не затопить районы Татарстана и не опустошить водный бассейн перед летним периодом. Для этого необходим профессиональный научный подход в прогнозировании метеоусловий и моделировании притока и расхода воды», – заключил глава Минэкологии.
На данный момент уровень Куйбышевского водохранилища составляет 52,5 метра. По данным Росводресурсов, к 20 апреля уровень водохранилища, согласно расчетной модели, наполнится до нормального подпорного уровня – 53 метра по Балтийской системе.
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