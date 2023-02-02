Фарид Мухаметшин: «Нурлатский район нашел схему стабильного роста»

Нурлатский район республики успешно справился с перестройкой экономики и социальной жизни в условиях санкционного давления в 2022 году. Внешние ограничения не смогли повлиять на ключевые секторы районной экономики — нефтяной, сельскохозяйственный и предпринимательский. Они показали уверенный рост, повышая за собой и уровень качества жизни местного населения. Об этом на совместной сессии Советов Нурлатского муниципального района и города Нурлат, посвященной итогам социального-экономического развития за 2022 год, сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Перед участием в заседании спикер татарстанского парламента осмотрел ряд местных площадок. Среди них — средняя общеобразовательная школа №1 города Нурлат. Мухаметшину рассказали, что здание учебного заведения было построено еще в 1963 году.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Образование» школа стала центром «Точка роста» по подготовке детей естественнонаучному и гуманитарному направлениям. В прошлом году она выиграла грант на сумму 7 млн рублей, которые пошли на приобретение мебели и оборудования для кабинетов. Кроме того, по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» здесь провели капитальный ремонт на сумму 65 млн рублей. В нынешнем учебном году школу посещают 670 учащихся.

После осмотра обновленной школы Фарид Мухаметшин направился на совместное заседание нурлатского районного и городского Советов, где обсуждались ключевые итоги развития в 2022 году.

«Многовекторная экономика, которой мы гордимся, успешно справилась с внешними вызовами. <...> Говоря об ушедшем годе, нурлатцы внесли свой большой вклад в экономику нашей республики. Здесь множество предприятий и производств разного характера, где трудятся подготовленные специалисты. Важно, что идет поддержка малого и среднего бизнеса, наращивание количества самозанятых», — обратился он к присутствующим в зале.

По его словам, наряду с основными экономическими показателями важны и детали развития, которые напрямую связаны с повышением качества жизни местных жителей.

«Таким аспектам мы уделяем особое внимание. Введено много жилья, построено большое количество дорог. В районе активно использовали новые появившиеся возможности, привлекая финансирование через участие в республиканских и федеральных программах. Район также показал положительную динамику в рейтинге социально-экономического развития, вы поднялись с 40-го на 23-е место. Это очень хороший показатель, теперь важно не снижать эту динамику. Сегодня Нурлатский район нашел схему организации производства и обеспечивает стабильный рост», — резюмировал председатель Госсовета РТ.