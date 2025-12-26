Фарид Мухаметшин: «Новая «Народная программа» будет создаваться напрямую с избирателями»

При формировании новой «Народной программы» перед выборами депутатов Госдумы в сентябре нужно учесть интересы жителей Татарстана, и создавать ее, учитывая их мнение. Об этом на пресс-конференции в офисе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил ее секретарь, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Новая программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов в Госдуму, будет создаваться напрямую с избирателями. Напомню, что они пройдут в 2026 году. Совместная работа депутатов Госдумы с депутатами Госсовета РТ – залог успеха решения насущных жизненных вопросов», – заявил он.

По его словам, народная программа должна включать в себя мнения всего народа Татарстана. В 2025 году в республике по ней завершены работы по благоустройству общественных пространств, ремонту школ, строительству поликлиник и ФАПов, ремонту отделений почты в сельской местности.