Фарид Мухаметшин: Несмотря на смену эпох, День пионерии продолжают отмечать до сих пор

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с ветеранами комсомольских организаций и пионерских движений республики. Встреча была приурочена к 100-летию со дня образования Всероссийской пионерской организации, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«В преддверии Дня пионерии, который отмечается 19 мая, я хочу поздравить вас со 100-летним юбилеем прославленной пионерской организации, без которой мы – дети великой Советской страны – не представляли свое детство. Я сам был пионером и знаю, какая это ответственная и значимая роль. Отрадно, что, несмотря на солидный возраст и смену эпох, праздник День пионерии продолжают отмечать до сих пор», – сказал Мухаметшин.

По его мнению, пионерия была хорошей школой для молодежи. Пионерская организация была призвана воспитывать в детях любовь к родине, стремление к знаниям, приобщать их к труду и общественной деятельности, добавил руководитель парламента.

«Пионеры с ранних лет учились коллективно решать многие вопросы своей жизни, с интересом и пользой проводить время. Вместе с комсомольской организацией пионеры участвовали в ликвидации беспризорности и неграмотности, шефствовали над сельскими клубами и библиотеками, проводили субботники», – поделился он воспоминаниями.

Председатель Госсовета посетовал на то, что в настоящее время многое в воспитании подрастающего поколения растеряно. Он подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо усилить, напомнив, что в 2015 году указом Президента России Владимира Путина в стране появилось Российское движение школьников, призванное совершенствовать государственную политику в области воспитания подрастающего поколения. «Это движение необходимо активно развивать на территории республики», – отметил Мухаметшин.

В завершение встречи глава парламента вручил ветеранам комсомольских организаций и пионерских движений республики благодарственные письма Председателя Государственного Совета.