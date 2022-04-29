Фарид Мухаметшин назвал важное направление взаимодействия власти и гражданского общества

Взаимодействие власти и гражданского общества должно быть направлено на укрепление общероссийской идентичности. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями общественных организаций.

«Успешное решение задач, которые сегодня стоят перед нашей страной, зависят не только от эффективной экономики и компетентного управления. Для огромной многонациональной России принципиальное значение имеет солидарность людей, чувство сопричастности к своему Отечеству. В этой связи одно из фундаментальных направлений взаимодействия власти и гражданского общества видим в совместной работе по укреплению гражданского самосознания или, по-другому, общероссийской идентичности», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что вопрос взаимодействия органов государственной власти с представителями гражданского общества всегда был актуален, поскольку некоммерческие организации играют важную роль в жизни республики.

«Выполняя социально-значимые функции, НКО гибче и целенаправленнее подходят к решению насущных задач в культурной, молодежной, экологической и других сферах. Стоит признать, что государству не всегда удается оперативно среагировать на некоторые новые вызовы. В таких условиях именно общественные организации, добровольческие и волонтерские движения выходят на первый план и берут на себя оказание помощи наиболее нуждающимся в ней людям», – отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что возросла социальная активность общественных организаций, их вовлеченность в решение наиболее актуальных задач местного и государственного значения.

«Это говорит о том, что в нашей стране создано и функционирует ответственное и неравнодушное к своей стране и согражданам сплоченное гражданское общество. Современная статистика свидетельствует о том, что право на объединение сегодня весьма активно реализуется нашими гражданами. Однако развитое гражданское общество предполагает вовсе не количественные показатели, а их внутреннее содержание и качество», – продолжил он.

По мнению Мухаметшина, общественным организациям необходимо активно участвовать в профилактике экстремизма и терроризма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, других негативных социальных процессов. «Учитывая ситуацию в мире и попытки дестабилизировать обстановку в России, общественные организации вместе с органами государственной власти должны проявить себя и принять самое деятельное участие», – заметил он.

Руководитель парламента также обратил внимание на необходимость усиления роли общественных организаций за пределами нашей страны. Речь, прежде всего, идет о работе с соотечественниками.

Кроме того, Председатель Госсовета рекомендовал общественным организациям активнее участвовать в реализации национальных проектов. В прошлом году в эту работу были вовлечены лишь пять некоммерческих организаций республики. В настоящее время в реализации нацпроектов участвуют 11 некоммерческих организаций.