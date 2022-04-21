Фарид Мухаметшин назвал фейком сообщение о выходе Татарстана из состава России

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал фейком сообщение о создании рабочей группы по выходу республики из состава Российской Федерации. Об этом руководитель парламента заявил на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Я не буду сейчас говорить, как мы разбирались с письмом о том, что группа бывших депутатов Госсовета образовала рабочую группу по выходу из состава Российской Федерации. Это был фейк. Разобрались специальные органы. Мы беседовали с этими людьми — якобы подписантами», — сказал Мухаметшин.

По его мнению, появление такого сообщения — это «давление на многонациональные субъекты РФ с хорошей промышленностью, трудолюбивым народом». «Мы поддерживаем усилия главы государства. И вот сегодня это вылилось в подготовку и принятие обращения в поддержку главы государства в связи с проведением спецоперации. Оно нужно и Президенту России — непростые времена. Но оно нужно и для нашего народа, чтобы он видел, что мы занимаем твердую позицию по этому вопросу, по укреплению российской государственности, ее сохранению», — убежден руководитель парламента.

Председатель Госсовета отметил, что Татарстан — не единственный регион России, где парламентарии таким образом поддерживают решение Президента РФ Владимира Путина о спецоперации.

«Понятно, что если глава государства имеет информацию о готовящейся провокации в отношении Крыма, ДНР и ЛНР с последующим посягательством на территорию России, то наша страна в стороне остаться не могла. После 2014 года националисты и те политические силы, которые руководили Украиной в тот период, практически загнали ситуацию в тупик, столкнули страну в гражданскую войну. Видеть это и не оказать помощь, поддержку в разоружении националистов после обращений руководителей ДНР и ЛНР, издевательств восемь лет…» — заключил он.