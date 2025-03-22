Фарид Мухаметшин: Науруз – это большой объединяющий народы праздник

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Казанском ипподроме сегодня проходит Республиканский праздник тюркской культуры Науруз. Он знаменует приход весны и начало нового года у тюркских и иранских народов. Участников мероприятия с праздником поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«История праздника Науруза идет из глубины веков. Его празднуют не только татары, башкиры, но и русские, чуваши, мордва и марийцы, казахи, таджики, узбеки, киргизы и другие народы. Это пробуждение природы, начало весны, весенне-полевых работ. И с этой весной пусть придет в наш дом благополучие, удача и успех. Я приехал сюда поздравить вас и поблагодарить за мир и согласие», – сказал глава парламента собравшимся.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин отметил, что на празднике можно попробовать национальные блюда, услышать песни разных народов и познакомиться с их традициями. «Здесь можно порадоваться нашей дружбе. А что может быть дороже в сегодняшних условиях? Идет СВО, санкции давят на нашу страну, а мы держимся благодаря тому, что дружны и едины. Уверен, что такая дружба нацеливает нас на большее созидание, на успешное развитие республики», – подчеркнул он.

На одной площадке многообразие культур и традиций своих народов представили азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи, киргизы, таджики, татары, турки, туркмены, узбеки, тувинцы, буряты и другие народы. Их выставку смотрел и Председатель Госсовета.

«Я поразился тому, что с каждым годом национальный праздник Науруз становится все более горячо любимым у нашего многонационального народа. Такое количество людей сегодня пришли сюда! Здесь много русских, татар, узбеков, таджиков, казахов, киргизов, турков и представителей других народов. Проходит большой, замечательный, объединяющий народы праздник», – поделился он впечатлениями от мероприятия с журналистами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На празднике организованы интерактивные площадки, традиционные народные игры и забавы, конкурсы «Науруз Гузәле» и «Науруз Батыр». Работает выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел. Для гостей праздника также подготовлена многонациональная концертная программа.

Кроме того, здесь можно попробовать одно из главных национальных блюд Науруза – плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»