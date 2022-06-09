Фарид Мухаметшин: Настало время проработать стратегию научно-технологического развития РТ

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил проработать на основе республиканской Стратегии-2030 научно-технологическое развитие Татарстана. Об этом руководитель парламента РТ, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества заявил на заседании Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

Мухаметшин упомянул, что в Татарстане с 2015 года в виде закона действует Стратегия социально-экономического развития - 2030. «В ее основе – развитие человеческого капитала, комплексное пространственное планирование, опора на новые формы ведения экономической деятельности», - заметил он.

По мнению Председателя Госсовета, настало время уточнить отдельные положения документа и проработать на его основе стратегию научно-технологического развития Татарстана, учитывая духовно-культурное наследие проживающих в республике народов.

«Культура диалога цивилизаций, понимание специфики иноязычного соседа, собеседника с другой ментальностью могли бы придать стратегии подлинные гуманистические ценности, исторически свойственные многонациональному Татарстану», - подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что депутаты Государственного Совета могли бы взять под контроль разработку такого документа, провести дебаты в том числе на встречах со своими избирателями.