Фарид Мухаметшин: «Наш флаг – это больше, чем официальный символ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем Государственного флага РТ.

«Наш флаг – это больше, чем официальный символ. Вот уже более трех десятилетий он наряду с гербом и гимном олицетворяет культурное богатство республики, служит сплочению межнационального народа», – написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, под этим знаменем Татарстан продолжает динамично развиваться, реализовывать крупные социальные проекты, укреплять международные связи и вносить весомый вклад в благосостояние России.

«Сегодня наш флаг обретает еще более сокровенный смысл. Мы видим его в руках настоящих героев – участников специальной военной операции. Для них стяг родного Татарстана – это частичка Отчизны, которую они с честью и доблестью защищают, воплощение несгибаемой воли, мужества, безграничной любви и верности родному дому», – подчеркивается в поздравлении.

Председатель Госсовета выразил уверенность, что Государственный флаг Татарстана и дальше будет вдохновлять жителей республики на добрые дела.

«С праздником! Бәйрәм белән!» – заключил он.

Видео: t.me/faridmuhametshin