Мухаметшин: Одна из важнейших задач Татарстана — сохранить сельскую жизнь

В настоящее время сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики. Поэтому одна из важнейших задач страны и региона сейчас – сохранить сельскую жизнь. Об этом на зональном семинаре-совещании в Высокогорском районе заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Главная задача — поддержать сельских жителей и местных предпринимателей по трем федеральным программам. У нас впереди еще несколько встреч с районами, и в наших интересах сохранить сельскую жизнь. Боремся с санкциями и продолжаем развивать нашу многовекторную промышленность, в современных условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики», — отметил он.

Мероприятие было посвящено вопросам повышения деловой активности сельчан. На встрече собрались главы муниципальных районов и главы сельских поселений из восьми районов заволжской зоны, а также руководители личных подсобных хозяйств и ферм, министерств и ведомств.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Перед совещанием руководитель парламента в сопровождении главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова осмотрел выставку о работе ряда сельхозпредприятий и их продукции. На площадке он поинтересовался у местных фермеров условиями развития предпринимательства в селах и оценил потенциал производств.

На совещании Мухаметшин передал собравшимся слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Надо увеличить переработку. Оставлять добавленную стоимость в республике: не сырье продавать, а переработанную продукцию».

За прошлый год в Татарстане собрано более 5,3 млн тонн урожая, валовый надой молока превысил 2 млн тонн. В целом объем сельхозпродукции достиг 334 млрд рублей с приростом на 26%. «Многие субъекты Российской Федерации упали, а мы смогли удержать с вами экономику», — заявил руководитель парламента.

Однако за последнее время численность сельского населения Верхнеуслоноского района снизилась с 30 тыс. человек до 17 тыс. «Нас беспокоит, что сельское население уменьшается, стареет», — заявил Мухаметшин

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По словам главы Менделеевского района, на территории муниципалитета площадь сельхозугодий составляет более 70 тыс. гекатаров. В районе насчитывается пять крупных и 37 малых фермерских хозяйств, более 4 тыс. личных подворий. В целом в сельхозформированиях заняты более 300 работников.

За прошедший год сельскохозяйственной отраслью произведено продукции на сумму 1 млрд рублей. Однако в районе наблюдается нехватка молодых кадров и отсутствует среднее профессиональное учебное заведение для их подготовки. Несмотря на это, в школе обучено 213 механизаторов.

С основным докладом на совещании выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он отметил, что личные подсобные хозяйства сейчас являются наиболее важным сектором сельской экономики. Так, за прошлый год ими произведено сельхозпродукции на 107,3 млрд рублей – на 3,9% больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день в республике действуют 474 тыс. ЛПХ, однако из них лишь 4 тыс. из них имеют статус «самозанятых» и, соответственно,могут воспользоваться льготными кредитами. Зяббаров попросил глав районов и сельских поселений проработать этот пункт.

В текущем году отмечается снижение поголовья коров и, соответственно, объемы закупаемого молока. Из-за этого население республики ежесуточно теряет порядка 6 млн рублей в расчетах закупочной цены молока. «Основное направление — это субсидии на сохранение дойного стада. Ежегодно из бюджета республики выплачивается 350 миллионов рублей на содержание коров», — пояснил докладчик.

По словам Зяббарова, самой популярной мерой поддержки среди сельских предпринимателей остается строительство мини-ферм. Именно фермерские хозяйства, подчеркнул он, оказались самыми устойчивыми к текущей ситуации.

Говоря о государственных мерах финансовой поддержки сельских предпринимателей, Зяббаров заявил, что населением наиболее востребована программа строительства мини-ферм. По его словам, фермерские хозяйства показывают наибольшую устойчивость в сложившихся условиях: ежегодно объемы их производства растут на 8-10%.

«В это непростое время крайне важно обеспечить всяческую поддержку нашим сельчанам. Каждый присутствующий в этом зале несет особую ответственность за эту работу», — резюмировал Зяббаров.