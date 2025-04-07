Фарид Мухаметшин: «Нам важно, чтобы бойцы СВО чувствовали заботу, тепло и внимание»

Сегодня в Государственном Совете Татарстана прошло заседание объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие».

Мероприятие прошло ко Дню мецената и благотворителя, которое ежегодно отмечается в России 13 апреля.

В работе заседания приняли участие женщины-депутаты городских и районных Советов, представители профильных министерств и ведомств, волонтерского движения, благотворители. От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики гостей и участников заседания поприветствовал Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Глава парламента высказал слова благодарности и признательности волонтерам, женщинам-депутатам, всем неравнодушным казанцам за большую помощь и поддержку бойцов, которые находятся в зоне проведения спецоперации, а также членов их семей.

«Огромное спасибо за материальную и душевную поддержку, которую проводят благотворители и все неравнодушные жители. Ваша помощь нужна и важна. Нашим ребятам в зоне СВО приятно получать весточку из дома, с Родины, будь то теплая одежда или вкусные лакомства, и многое другое, это большая поддержка для наших ребят», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Большая помощь, как отметил глава парламента, оказывается соотечественникам из приграничных регионов, успешно восстанавливаются подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное.

С приветственным словом в адрес участников заседания обратилась депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

«Этот год для нас особенно значим, потому что мы в этом году, как никогда, наверное, каждый день ощущаем ответственность за нашу страну», – отметила Татьяна Ларионова.

Обращаясь к участникам заседания, руководитель депутатского объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева поблагодарила собравшихся за активное участие по поддержке участников СВО и членов их семей.

Перед заседанием в фойе Государственного Совета была развернута выставка образцов продукции, которую изготавливают волонтеры для отправки в зону СВО – маскировочные сети, сублимированное питание, сборные чаи, окопные свечи, консервация, сухие души, швейные и вязаные изделия.

О ключевых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, реализуемых в Татарстане, рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

«Помощь участников СВО, членам их семьи – одна из важнейших государственных задач. В нашей республике в этом направлении ведется большая работа с участием органов власти, общественных организаций, бизнеса, благотворителей и самих граждан. В Татарстане реализуется целый комплекс мер оказания помощи: различные льготы, социальные гарантии, компенсации, помощь в прохождении обучения, возможность участия членов семьи участников СВО, различных культурно-досуговых, оздоровительных мероприятиях и многое другое», – отметила она.