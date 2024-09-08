Фарид Мухаметшин: Нам оказали доверие, и мы должны его оправдать

Сегодня в Татарстане состоялись выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва. Предварительные итоги Единого дня голосования подвели на селекторном совещании в режиме видеосвязи под председательством Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участие в совещании приял Председатель Государственного Совета, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Как отметил Дмитрий Медведев, в регионах выборы прошли организованно, соответствовали законодательству. Он поблагодарил всех граждан, которые пришли на избирательные участки, особенно тех, кто голосовал в сложных условиях, как, например, в Курской области. «В крайне непростых условиях вы доказали, что по-настоящему являетесь гражданами своей страны. Спасибо всем большое», – сказал он.

Голосованию на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва предшествовала большая работа, активная избирательная кампания, подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Условия, в которых проходила избирательная кампания, были очень напряженные, в этих условиях мы провели огромное количество встреч с жителями в городах и в районах, получили много вопросов, которые надо решать, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - для того и избирается парламент всем народом напрямую и формируется с учетом голосования и предпочтения наших избирателей. И от этого наша ответственность только растет».

Председатель Государственного Совета поблагодарил присутствующих на совещании депутатов парламента республики, сотрудников регионального исполкома партии.

«Слаженная работа исполкома партии, партийного актива на местах привела к такому результату, - отметил Фарид Мухаметшин, - региональный парламент – это единственный коллегиальный орган власти, напрямую избираемый нашими избирателями. На нас лежит высокая ответственность. Предстоит большая работа. Татарстан должен оставаться в лидерах, как и сейчас, во всех отраслях. Это задача партии, депутатов и всех представителей власти».

Глава парламента также рассказал, что предстоит провести большую организационную работу по формированию фракций и профильных комитетов.

«Мы будем предлагать подготовленных людей на эти должности, чтобы ни на минуту не останавливать твердую поступь нашей республики, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - нам оказали доверие, и мы должны его оправдать, найти законодательные решения поставленным избирателями задачам».

В видео-конференц-связи от Татарстана также приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов, Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, депутаты парламента Ольга Воронова, Камиль Садриев, Марат Галиев, Геннадий Глушков.