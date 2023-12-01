Фарид Мухаметшин: «Нам надо усилить работу по побратимству»

Усилить работу по побратимству призвал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом глава парламента заявил сегодня на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Нам надо усилить работу по побратимству. Этот инструмент же у нас есть – побратимство районов, городов. Нужно заключать побратимские соглашения и устанавливать связи не только на республиканском уровне, но и на муниципальном, на уровне предприятий. Необходимо чаще обмениваться контактами, делегациями, работать вместе, встречаться. Это хороший инструмент, который мы должны использовать», – сказал руководитель парламента и председатель координационного совета.

Мухаметшин подчеркнул, что работе с соотечественниками уделяется большое внимание руководством России. «В Татарстане работа с соотечественниками, проживающими за рубежом, ведется в русле единой российской внешней политики и в тесном взаимодействии с МИД России и Правительственной комиссии по делам соотечественников», – заметил он.

В марте этого года указом Президента РФ Владимира Путина были внесены изменения в госпрограмму переселения соотечественников. В октябре был принят новый федеральный закон о гражданстве, а 23 ноября усовершенствован механизм принятия соотечественников в российское гражданство, напомнил спикер.

«Сегодня мир переживает сложный период своего развития, происходят по-настоящему эпохальные, тектонические сдвиги. Татарстан в такой обстановке продолжает показывать пример межнационального мира и согласия, активно принимает меры для стабилизации экономики, противодействия санкциям западных стран. Как и прежде, принимаются всевозможные меры по поддержке соотечественников», – отметил председатель координационного совета.

По его словам, многие годы Татарстан уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Взаимодействие с исламским миром строится как на двухсторонней основе, так и через многосторонние экономические и политические площадки, в том числе в формате Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», уточнил Мухаметшин.

Он попросил участников заседания активизировать работу с соотечественниками за рубежом, а также с иностранцами, которые живут в Татарстане, чтобы «они чувствовали себя комфортно». «Работа с соотечественниками приобретает особый статус и важность. И Раис республики Рустам Минниханов ее поддерживает», – констатировал Председатель Госсовета.

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев добавил, что татары, второй по численности коренной народ России, проживают в 60 странах, и в 45 из них созданы центры Всемирного конгресса татар. Он также вспомнил слова Президента России, характеризующие деятельность и роль конгресса.

«Всемирный конгресс татар проводит большую содержательную работу, направленную на сбережение родного языка, развитие древней, уникальной культуры татарского народа, воспитывает у молодежи приверженность традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости. Сегодня представители татарского народа честно выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество, демонстрируют выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте и других сферах», – процитировал Шайхразиев главу государства.