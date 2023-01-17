Фарид Мухаметшин: Наличие необрабатываемых и заброшенных земель в Татарстане недопустимо

Наличие в Татарстане большого количества необрабатываемых и заброшенных земель недопустимо. Об этом заявил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Факты наличия неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению сельхозземель и земель в населенных пунктах – это просто безобразие. На эту проблему нужно обратить внимание главам муниципалитетов. Считать чрезвычайным факт, если такие земли существуют и безразлично к этому относятся главы районов», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин призвал глав районов усилить работу по муниципальному земельному контролю, для чего принять меры по укреплению кадрового состава палат и управлений имущественных и земельных отношений.

«Первостепенная задача муниципалитетов – так организовать работу с владельцами земельных участков и объектов недвижимости, чтобы обеспечить надлежащую государственную регистрацию прав. Дано поручение завершить эту работу в течение этого года», – добавил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что министерством успешно выполнен план поступлений доходов в бюджет республики: от сдачи в аренду имущества – на 101,8%, от продажи земельных участков – на 100,3%, от аренды земельных участков и по выплатам дивидендов – на 100%.

Кроме того, обеспечен рост на 46% по доходам от перечисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий республики.

«Уже не первый год стоит вопрос сокращения значительной задолженности перед муниципалитетами по платежам за аренду земли и муниципального имущества. Как положительный факт стоит отметить ее снижение за прошедший год. Следует обеспечить оперативное принятие мер, чтобы не доводить состояние задолженности до безнадежной к взысканию», – заметил глава парламента.

По словам Мухаметшина, требует постоянного контроля и поэтапное реформирование МУП в соответствии с требованиями, а также качество документов территориального планирования, которое должно обеспечивать комплексное социально-экономическое развитие территорий на много лет вперед.

В завершение Председатель Госсовета отметил эффективное взаимодействие Министерства земельных и имущественных отношений с парламентом республики в законодательной сфере. Так, за последние три года при участии ведомства было подготовлено и принято восемь республиканских законов, четырех из которых – в прошлом году.