Фарид Мухаметшин: Наказы граждан войдут в народную программу «Единой России»

Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на XXXIII региональной конференции партии заявил, что наказы граждан, прозвучавшие на встречах с населением в преддверии праймериз, войдут в народную программу «ЕР».

«К предстоящим съезду партии и выборам в сентябре будем готовить политическую программу, мы ее называем „народная программа“. Она будет создана с учетом задач, которые обозначены на конференции, и с учетом задач, которые будут поставлены на съезде партии. Цель — победить на выборах», — подчеркнул Мухаметшин.

По словам секретаря регионального отделения партии, необходимо реализовать цели, которые сейчас формируются с учетом многочисленных наказов, прозвучавших на встречах с населением перед предварительным голосованием.

По словам политика, все наказы детально выписываются и рассматриваются. «Что можно будет сделать, мы постараемся включить в нашу политическую программу. Мы открыты и честны перед своими избирателями», — заверил он.

В Казани сегодня открылась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие около 170 делегатов, представляющих все 45 первичных организаций партии, депутаты Госдумы и Совета Федерации от Татарстана, а также представители органов исполнительной власти республики.