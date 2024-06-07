Фарид Мухаметшин наградил юных победителей конкурса «Дети рисуют страну»

В Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина подвели итоги XVIII конкурса «Дети рисуют страну». В этом году на него было прислано около тысячи работ со всей республики. Они были посвящены четырем темам: «Год семьи в России», «Год научно-технологического развития в Татарстане», «Безопасные дороги» и «Я — патриот». Победителей в последней категории наградил Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Сегодняшний конкурс крайне важен, поскольку мы охватываем воспитательным процессом нашу молодежь. В рисунках детей отразились такие темы, как любовь к своей Родине и семье. Подведены итоги, вручены награды. Вместе с педагогами и родителями ребят мы порадовались и были откровенны друг перед другом. С такими талантливыми детьми, преданными своей стране, мы уверены в своем будущем», — заяв ил в беседе с журналистами Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в Татарстане созданы все условия для поддержки молодых талантов по разным направлениям.

В перерывах между награждениями для детей был организован концерт с национальными песнями, танцами и оригинальными номерами. Особенный интерес у юных зрителей вызвало представление с дрессированными попугаями, которые ездили на велосипедах, исполняли акробатические этюды и просто кружили под высоким потолком в зале училища.

Членами жюри конкурса стали признанные эксперты области и известные художники. С напутственной речью к ребятам обратился народный художник Татарстана Михаил Кузнецов, который подарил самому юному участнику свою картину.

«Вы находитесь в историческом здании, где свой путь начинал великий художник Николай Фешин. Хочу пожелать вам здоровья и творческих успехов. Уверен, многие из вас будут обучаться именно здесь. Количество участников конкурса ежегодно растет, что не может не радовать. Было очень много достойных работ, было действительно сложно определять лучших», — сказал художник.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и памятные подарки.