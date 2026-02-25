Фарид Мухаметшин наградил шестикратных победительниц Первенства РТ из Менделеевска

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин передал сертификат на приобретение спортивного инвентаря женской волейбольной команде Менделеевска. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Команда, составленная из девушек 2008–2009 года рождения, представляет отделение волейбола спортшколы «Батыр» Менделеевского района. Тренирует воспитанниц Александр Басаркин.

Спортсменки неоднократно добивались высоких результатов: с 2022 года они шесть раз становились победителями Первенства Республики Татарстан по волейболу в группе «Б» (малые города и сельские районы). В 2024 году девушки также завоевали первенство в соревнованиях по пляжному волейболу.

Фарид Мухаметшин поздравил юных волейболисток с успехами и пожелал им новых спортивных достижений.