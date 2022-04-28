Фарид Мухаметшин наградил победителей республиканских конкурсов парламентского урока

В Казани сегодня наградили победителей республиканских конкурсов, проведенных в рамках парламентского урока «Я – гражданин! Мои права и обязанности», посвященного 30-летию со дня принятия Конституции Татарстана. В церемонии принял участие Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Время показало, что парламентский урок оказался востребованным. Когда в школу приходит депутат, рассказывает о Конституции, современных особенностях политической жизни, о правах и обязанностях, дети проявляют большой интерес. Я и сам был участником парламентских уроков. И для себя сделал вывод, что дети проявляют любознательность и задают непростые вопросы. Такие уроки оказались востребованными и среди учителей», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что система образования в Татарстане заслуживает особого уважения. «Она, может быть, сложнее, чем в мононациональных республиках. А в многонациональной республике создаются возможности для изучения родных языков. И очень приятно, что наши дети на двух-трех языках разговаривают. От этого они станут только успешнее», – отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что в Татарстане к представителям всех национальностей относятся с уважением, для всех создаются равные условия для получения образования и трудоустройства. «И в этом согласии и мире, который мы смогли создать у себя в республике, растут такие одаренные, талантливые дети, – завил он. – Миссию по воспитанию гармонично развитой личности с педагогов никто не снимал. Да, мы хотим, чтобы дети знали математику, географию и другие предметы. Но всегда нужно помнить, что в школе закладывается личность».

По мнению заместителя министра образования и науки РТ Минзалии Закировой, «сегодня как никогда судьба каждого ребенка зависит от мастерства и мудрости педагога». «В нашей отрасли работают более 50 тыс. педагогов и воспитателей. Мы гордимся кадрами, мы ценим наших педагогов. В течение 11 лет каждый ребенок, согласно ФГОС, в школе проходит более 11 тыс. уроков. И мы не знаем, какой урок сильнее всего окажет влияние на судьбу ребенка. Поэтому важно объединить воспитательную работу и учебную деятельность», – заметила она.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки и Института развития образования Татарстана. Проект направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Он реализуется уже с 2009 года и проходит в различных форматах – дискуссионные клубы, встречи с депутатами, лекции, деловые игры, викторины, заседания школьных парламентов и т.д.

Ежегодно в рамках парламентского урока проводятся республиканские конкурсы творческих работ учащихся и методических разработок педагогов. В этом году они прошли с 1 февраля по 31 марта по 11 номинациям. В республиканском этапе конкурсов рисунков, сочинений, эссе, информационных роликов, школьных проектов и медиаконтента в социальных сетях приняли участие 374 учащихся 1 – 11-х классов, 43 педагога представили методические разработки уроков и внеклассных мероприятий.

В этом году для школьников впервые проводился конкурс на лучший медиаконтент о парламентском уроке в социальных сетях.