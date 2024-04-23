Фарид Мухаметшин наградил победителей республиканских конкурсов парламентского урока

Церемония награждения победителей республиканских конкурсов, проведенных в рамках Парламентского урока-2024 «Выбираем будущее!», состоялась сегодня в Казани. Она традиционно прошла в преддверии Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Участие в мероприятии принял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

В этом году парламентские уроки прошли во всех школах республики с 5 по 17 февраля. Они были посвящены разъяснению основ избирательной системы России и Татарстана. Ежегодно в рамках проекта проводится конкурс творческих работ учащихся и методических разработок педагогов. В этом году он прошел по девяти номинациям.

«Парламентский урок организуется для того, чтобы подготовить молодежь к взрослой большой жизни, пониманию ответственного периода жизни. Думаю, что те, кто участвовал в парламентских уроках, обогатились – шире стал круг знаний. За этим стоит и большой труд педагогов», – заявил глава парламента.

Мухаметшин отметил, что в этом году парламентский урок состоялся уже в шестнадцатый раз. «Рад, что он и в этом году прошел успешно. Думаю, что это наш небольшой вклад в подготовку и воспитание подрастающего поколения. Мы и дальше будем эту форму использовать в своей работе», – подчеркнул спикер.

Председатель Госсовета добавил, что Татарстан успешно развивается, в республике строятся новые школы, детские сады, клубы, благоустраиваются дворы, в том числе на федеральные средства.

«Это говорит о том, что подрастающее поколение на этом богатстве тоже будет в созидательном режиме жить и работать. Вы счастливые люди, потому что родились в Татарстане. И главное, что многонациональный народ, который живет в нашей республике, показывает очень большие успехи в экономике. Возможности у нас большие. Система образования работает успешно. Высшая школа в Татарстане тоже достойно представлена. Все районы активно работают над тем, чтобы реализовать программы», – обратился он к конкурсантам.

Руководитель парламента также рассказал о поддержке новых регионов России. Так, например, завтра очередной благотворительный груз будет отправлен в ЛНР. В частности, будет доставлено 100 тонн груза с вещами первой необходимости.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин поблагодарил присутствующих на встрече учителей за их труд. «Учителя республики на высоком уровне выполняют свою миссию. Они не только воспитывают молодежь, но и поддерживают родителей. Миссия педагога самая великая. Они сохраняют добрые традиции, продвигают общество вперед, вносят огромный вклад в развитие нашей республики и в целом страны. Это очень ценно», – заметил он.

В мероприятии также приняли участие Герой России Расим Баксиков, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова, депутаты Госсовета РТ.

В республиканском этапе конкурсов рисунков, сочинений, эссе, видеороликов и школьных проектов приняли участие 312 учащихся 1–11-х классов. Более 60 педагогов представили на конкурс методические разработки уроков и внеурочных мероприятий. Большее количество участников было заявлено на школьном и муниципальном этапах.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки республики, Института развития образования. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Проект реализуется с 2009 года.