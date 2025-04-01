Фарид Мухаметшин: «Национальный костюм – это часть самобытной истории народа»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственной Думе России сегодня открылась выставка «Традиционный костюм народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века». Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета РТ.

В экспозиции представлены 44 мужских и женских костюма, а также украшения и предметы быта народов, испокон веков проживающих в Поволжье.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана инициировали историко-этнографический проект, посвященный исследованию и созданию аутентичной реконструированной коллекции традиционной одежды народов Поволжья. Идею поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По итогам 2024 года проект был удостоен престижной Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за значительный вклад в сохранение и развитие культуры народов России.

Председатель Государственного Совета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин также отметил значимость мероприятия, сказав, что национальное многоцветие является одним из главных богатств региона. «В республике многое делается для поддержания межнационального мира и согласия, на нашу вековую дружбу не повлияли ни экономические санкции, ни СВО», – добавил Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин рассказал, что на одном из заседаний Ассамблеи народов Татарстана была выдвинута идея о необходимости сохранения самобытности национального костюма. Он подчеркнул, что традиционная одежда является не только предметом гордости, но и отражением родовой культуры и этнических особенностей народов республики.

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что в стенах парламента проходило множество выставок, однако эта экспозиция является по-настоящему уникальной, потому что именно здесь впервые представлена возможность увидеть традиционные национальные костюмы народов Поволжья.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он подчеркнул, что основа российской цивилизации – это мир, сотрудничество, дружба и согласие между народами. По его словам, Татарстан сумел не только сохранить, но и приумножить лучшие традиции, самобытность и культурное многообразие народов Поволжья. Такое бережное отношение к историческим корням, отметил Зюганов, делает народ сильнее и сплоченнее.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Вячеслав Макаров выразил благодарность Государственному Совету Татарстана, организаторам выставки и татарстанской депутатской группе за активное сотрудничество. Он отметил, что экспозиция демонстрирует силу и мощь народной дружбы: «В представленных экспонатах отражена не просто история – в них живут душа и сердце всех народов и этнических групп», – подчеркнул Макаров. Он также добавил, что в Татарстане культурное наследие бережно хранят и ценят.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Госдумы Сергей Миронов также поблагодарил парламент республики за создание столь масштабной и содержательной экспозиции, а также поддержал Мухаметшина, сказав, что в будущем необходимо стремиться к восстановлению традиционных костюмов всех народов России.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что выставка напоминает о важности бережного отношения к культуре и традициям многонациональной России.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он подчеркнул, что в Татарстане выстроена эффективная система публичной власти, обеспечивающая мир и согласие среди народов республики. По его словам, убедиться в этом можно, посетив крупные национальные праздники, такие как русский культурный фестиваль Каравон в селе Никольское Лаишевского района или традиционный татарский Сабантуй, который проводится не только в Татарстане, но и в других регионах России.

«Тогда поймешь, что нужно делать, чтобы сохранить мир и культуру всех народов», – заключил Нилов.