Фарид Мухаметшин на совещании в Кирове: Радует, что внимание к сельской молодежи возросло

Внимание к проблемам сельской молодежи возросло. Обсуждение этих проблем следует инициировать и дальше. Такое мнение озвучил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Кирове.

На заседании обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья сельского населения и развития кадрового потенциала сельских территорий.

Как отметил заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, «молодые парламентарии должны стать “связующим звеном” между молодежью и органами законодательной власти регионов, чтобы собирать предложения и запросы молодых людей на местах, которые затем позволят принимать взвешенные консолидированные решения». Он подчеркнул, что членам молодежных парламентов следует активно включиться в ту большую работу по патриотическому воспитанию, которая сегодня развернулась в регионах и на федеральном уровне.

Еще одной темой обсуждения стали вопросы охраны здоровья сельчан. По мнению молодых парламентариев, на сегодняшний день проблема здоровьесбережения сельских жителей напрямую связана с дефицитом медицинских кадров, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. При этом кадровая проблема на селе касается не только медицинской сферы. По мнению членов Ассоциации, сегодня даже крупные сельхозпредприятия с трудом находят специалистов, еще сложнее ситуация в организациях культуры, образования и спорта. Члены Ассоциации выступили с рядом конкретных предложений, среди которых – введение дополнительных мер поддержки для сельских медиков, региональных налоговых льгот для молодых предпринимателей, работающих на селе, увеличение квоты приема на целевое обучение по образовательным программам в сфере АПК и т.д.

Разговор зашел и о проблемах сельской молодежи. Тема уже поднималась на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов РФ ПФО в мае этого года в Перми. Тогда Фарид Мухаметшин выразил особую озабоченность по поводу того, что нередко после получения образования в городе молодые люди, родившиеся в сельской местности, не возвращаются обратно.

«Внимание к сельской молодежи возросло, и это радует, – подчеркнул глава парламента Татарстана, обращаясь к коллегам на заседании. – Подняв эту тему на предыдущем заседании ассоциации, мы привлекли внимание органов власти к данной проблеме, и сегодня надо продолжить начатую работу. В наших селах много талантливой молодежи, это наша опора».

Мухаметшин также подчеркнул, что сегодня «село стареет», численность сельских жителей уменьшается практически во всех регионах страны, в то время как именно «на селе сохраняются лучшие традиции, обычаи и дух нашего многонационального народа».

«Сегодня были подняты новые пласты проблемы, и, главное, обозначены предложения, как их решить, – отметил Фарид Мухаметшин, подводя итоги заседания в беседе с журналистами. – Думаю, эти вопросы всегда должны находиться под нашим контролем. Уверен, что с помощью молодых парламентариев мы будем и дальше инициировать обсуждение этих проблем с молодежью, и главное, – слышать их голос».