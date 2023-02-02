Фарид Мухаметшин на сессии Аксубаевского района: «Есть резервы, нужно их развивать»

Социально-экономическое развитие Аксубаевского района республики по итогам прошлого года в целом демонстрирует достойные, устойчивые результаты. В то же время район имеет значительный потенциал дальнейшего развития, в частности в сфере активизации предпринимательской деятельности среди местных жителей. Об этом на итоговой сессии Совета Аксубаевского муниципального района заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Руководитель республиканского парламента сегодня посетил район с рабочей поездкой, где принял участие в подведении итогов социально-экономического развития за прошлый год. Перед стартом сессии Мухаметшин осмотрел помещения Аксубаевской Центральной районной больницы.

Здание ЦРБ было капитально отремонтировано с февраля по август 2022 года. За это время в нем провели электромонтажные работы и утепление полов, обновили отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию. Проводя высоких гостей через светлые комфортабельные помещения ЦРБ, им также показали обновленное оборудование больницы — оно послужит основой повышения качества медицинских услуг для местных жителей.

После осмотра ЦРБ Фарид Мухаметшин направился на площадку районного Дома культуры, где стартовала годовая сессия райсовета.

«Главный вывод в том, что вы вместе с республикой сделали все возможное в этот непростой прошедший год, чтобы реализовать свои планы. И внесли свою достойную лепту. <…> Нацеленность, плановость подхода к этим задачам здесь очевидна. Очень порадовали новые объекты — жилье, дороги, прекрасная больница, которую мы посетили. Так что Аксубаевский район развивается», — обратился к участникам сессии Мухаметшин.

При этом он подчеркнул, что говорить о решении всех существующих вопросов не приходится, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. В качестве перспективного направления Председатель Госсовета РТ назвал активизацию предпринимательства в районе, повышение доли бизнеса в местной экономике.

«Резервы для укрепления своей экономики, для получения дополнительных доходов и обеспечения жителей района рабочими местами есть. Но этим придется серьезно заниматься, продолжать эту сложную работу в текущем году», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

После завершения сессии райсовета в Аксубаево руководитель татарстанского парламента отправился в Нурлатский муниципальный район.