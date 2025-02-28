Фарид Мухаметшин на НКНХ: «Молодцы, СИБУР, я таких условий труда еще не видел»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). Спикер осмотрел территорию олефинового комплекса ЭП-600, побывал в новой операторной и в обновленном санитарно-бытовом комплексе (СБК) НКНХ.

«Молодцы, СИБУР, я таких условий труда еще не видел», - высказался Мухаметшин после экскурсии.

Напомним, первый реконструированный СБК был открыт на «Нижнекамскнефтехиме» в августе 2024 года. На площади корпуса в 3 тыс. кв. м размещены раздевалки для 906 сотрудников, санузлы и душевые, установлены 183 сушильных шкафа с подогревом, коллекторы для приемки спецодежды, постаматы для выдачи чистых комплектов.

В СБК установлены 10 аппаратов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). Перед сменой рабочие здесь проходят медосмотр, измеряют температуру и артериальное давление.

По проекту, модернизация коснется восьми административных и бытовых корпусов НКНХ.