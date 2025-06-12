Мухаметшин на «Мозаике культур» в Казани: Мы все - одна большая семья

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Присутственных местах Казанского Кремля стартовал республиканский этнофестиваль «Мозаика культур». Там можно посетить этномаркет, поиграть в народные игры и поближе познакомиться с культурой разных народов, проживающих в Татарстане.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Татарстан – многонациональная республика. У нас проживают представители 175 народов. Каждый из них хочет сохранить свои язык, традиции, одежду, кухню. Это великий вклад в дружбу, мир и согласие между национальностями. Мы проводим множество национальных праздников. Мы все как одна большая семья, понимаем друг друга, обнимаемся, поздравляем. Думаю, День России еще раз покажет наши общие ценности», – подчеркнул председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, обращаясь к гостям фестиваля.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

По его словам, в народах сохраняются лучшие традиции, которые переходят из поколения в поколение. Особую гордость вызывает участие в праздновании Дня России молодежи.

Концерт продлится несколько часов. На сцене также исполнят национальные песни разных народов. Отдельная площадка посвящена национальным играм и мастер-классам. Там же гости смогут собрать стеклянную мозаику, сделать деревянные фигурки и написать древнерусское письмо.