Фарид Мухаметшин на форуме «Туган тел» рассказал о личном опыте изучения татарского языка

Пленарное заседание международного форума «Туган тел» прошло сегодня в «Корстоне». В мероприятии приняли участие около 800 педагогов из разных регионов России и зарубежных стран. С приветственным словом выступил Почетный председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, который поблагодарил учителей, занимающихся воспитанием подрастающего поколения.

Он отметил, что в Татарстане, где проживают представители 175 национальностей, сохраняются язык, религия и традиции, а такие праздники, как Сабантуй, продолжают проводить на высоком уровне. По его словам, жители республики вносят большой вклад в сохранение многонационального мира и культуры.

Мухаметшин также передал приветствие от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В обращении он отметил, что в современных условиях особое значение приобретает воспитание патриотизма у молодежи. Минниханов подчеркнул, что вклад учителей в формирование у детей любви к родному краю, уважения к истории и культуре трудно переоценить.

Рустам Минниханов заявил, что преподаватель родного языка играет ключевую роль в сохранении национальной идентичности, выступая как просветитель и основа будущего народа. Система образования переживает серьезные изменения: внедряются новые технологии, включая искусственный интеллект, разрабатываются современные методики обучения.

Раис Татарстана выразил уверенность, что форум поможет развитию отрасли и обеспечит учащимся качественное образование, соответствующее требованиям времени.

Фарид Мухаметшин также привел личный пример, подчеркнув, что изучать родной язык никогда не поздно. Он рассказал, что до 45 лет не владел татарским языком, так как вырос в русскоязычной среде. После избрания депутатом в Казани коллеги предложили проводить заседания на татарском языке, что стало для него серьезным стимулом к обучению.

По его словам, нехватка словарного запаса вызывала внутренний дискомфорт, поэтому он начал изучать язык. В этом ему помогали, в частности, Разиль Валеев и Туфан Миннуллин, которые советовали читать книги вслух перед зеркалом. Мухаметшин отметил, что, несмотря на недоумение окружающих, он с гордостью говорил о своем стремлении выучить родной язык.

